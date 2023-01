Borzalmas lehet a magyarázat arra, miért csak a feje került elő a kétéves kisfiúnak

Demir a nyár elején a Tarca folyóban fürdőzés közben tűnt el. A szülőktől akkor DNS-mintát vettek. A koponyát nem egész 1 kilométerre találták meg attól a helytől, ahol Demírt utoljára látták. A nyomozás során nem találtak arra utaló jeleket, amelyek megerősítenék, hogy erőszakos halálesetről lenne szó.

A helyszín közelében fut egy autópálya mely mellett egy áteresztőzsilip is van a Tarcán. Azt nem tudták szakemberek sem megmondani, hogy a kisfiú átjuthatott-e a folyó túloldalára, a Joj TV által megszólaltatott vadászlektornak viszont van egy lehetséges szörnyű magyarázata arra, mi történt a kisfiú testével.

Azt ugyanis jó eséllyel vadállatok ehették meg. "Tájainkon is élnek olyan vadállatok, melyek megeszik az emberi húst. Ide tartozik mindenképp a vaddisznó, de a borz is, nem is beszélve a mindenevő bogarakról vagy a hollófélékről" - magyarázta Sabol, hozzátéve, hogy a vaddisznók az emberi csontot is képesek megenni. Éppen ezért nagy valószínűséggel soha nem találják meg a kisfiú testét, noha a szülei továbbra is bíznak benne.

(Joj TV)