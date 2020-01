Berobbant egy vegyi üzem Spanyolországban, egy ember meghalt – VIDEÓ 

A halálos áldozatra nem a gyár területén, hanem egy közeli házban bukkantak, amely részben beomlott, feltételezhetően a robbanás erejétől.

A külterületen található gyárat óriási robbanás rázta meg, ezt követően lángok csaptak fel az épületből és feketén gomolygó füst, amit kilométerekről is látni lehet.

A polgári védelem azt közölte, hogy a levegőbe került anyagok nem mérgezők, viszont irritálhatják a nyálkahártyát és hányingert okozhatnak.

A robbanás okát egyelőre nem tudni pontosan. Az üzemben nagy mennyiségben állítanak elő etilén-oxidot, amelyet egyebek mellett fagyállókban, oldószerekben, festékekben, műanyag termékekben alkalmazott propilén-glikol készítésénél használnak.

Another footage of explosing in chemical plant in #Tarragona, Spainpic.twitter.com/5Zs6myql67