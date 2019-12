Barátnőjét védte a fiatal DJ Pozsonyban, amikor összeverték

Az incidens a téren lévő egyik ismert klubnál történt, ahol a 19 éves DJ, Adam is fellépett aznap este. Édesanyja írta le a Nový Čas-nak, hogy mi történt. Eszerint ott volt Adam barátnője is, aki szóváltásba keveredett egy Richard V. nevű alakkal, aki inzultálta más barátaikat is, egyiküket le is fejelte. Amikor viszont a lányt meglökte, Adam odaugrott és a falhoz szorította a fickót, azt üvöltve, hogy hagyja békén. A klubban ekkor értelemszerűen sokan voltak, de senki nem avatkozott közbe, még a kidobó sem, aki a jegyeket szedte.

Adam a benti incidens után távozott a barátnőjével, az agresszív tag viszont kint várt rájuk. "Rátámadott a fiamra, kegyetlenül a földhöz vágta és úgy összeverte, hogy eltört az orra, lezúzódott az arca és kitört egy foga" - fejtette ki az édesanya.

A rendőrség eljárást indított az ügyben, részleteket azonban nem árultak el.

(Nový Čas)