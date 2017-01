Újabb bűncselekményekkel vádolják a férfit, aki kiugrott a rendőrség második emeleti ablakán

Forrás: cas.sk

A nyomozók szerint 2016. október 7-én Bohuslav behatolt egy ružinovi családi házba, ahol megtámadt egy 72 éves nőt. Az idős asszony a földre esett, a férfi elvette táskáit. Az eset során eltulajdonított kárt 250 euróban határozták meg. Egy nappal szilveszter előtt Bohuslav a földre lökött egy 70 éves nőt, aki épp hazafelé tartott. A támadó az ő táskáját is elvette.

Miután Bohuslavot őrizetbe vették múlt héten szerdán, a férfi kiugrott a pozsonyi rendőrség második emeleti ablakán. A sérült férfit a rendőrök kíséretében szállították kórházba – azóta már átszállították a trencséni elítéltek és gyanúsítottak kórházába.

A férfinek már többször is meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással. Eddig azzal vádolták, hogy megtámadt és kirabolt három idős személyt – most ehhez jön az újabb két vád. Amennyiben beigazolódik bűnössége, akár 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

Michal Szeiff rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint nem kizárt, hogy a férfi további bűncselekményeket követett el.

