Szívrohamot kapott a mentős, mikor meglátta a balesetben összeroncsolódott fiatalok testét

Még a sokat látott mentősök és rendőrök is elborzadtak attól, amit a halálos autóbaleset helyszínén láttak - írja a 24.hu.

A 15 éves Eric Neibaur és húga, a 13 éves Lauren vasárnap balesetet szenvedtek kocsijukkal az idahói Pocatellóban. A két tini és a másik kocsit vezető 70 éves Jay Lanningham a helyszínen meghaltak.

Az ütközés következtében teljesen összeroncsolódtak az autók és a bennük ülők teste is. Annyira, hogy az egyik mentős szívrohamot kapott, miután végignézte, ahogy a fiatalok maradványait kiszedik a roncsból. A mentőst kórházba szállították, azóta már ki is engedték. Egy rendőrt is haza kellett küldeni, mert szintén rosszul lett a látványtól.

