A részeg férfi két halat nyomott fel a végbelén – pillanatokon belül borzalmas dolog történt

Az alkoholmámorban úszó emberi agy bármit képes kitalálni: az ember ilyenkor elveszíti gátlásait, így bármilyen idétlenség is jut eszébe, készen áll azt megvalósítani.

Fotó: iStock

Egy 45 éves részeg kínai férfi is úgy gondolta, hogy jó ötlet, ha élő halakat nyom fel a végbelén. A két 10-15 centiméter hosszú mandzsucsík (Misgurnus anguillicaudatus) azonban elindult felfelé a férfi bélrendszerén – az egyik végül át is szakította a férfi belét.

A férfit borzalmas fájdalmak közepette szállították kórházba – magas láza volt, leesett a vérnyomása, emellett pedig félő volt, hogy szeptikus sokkot kap a fertőzéstől.

Az orvosoknak végül sikerült eltávolítaniuk a halakat. A esetnek azonban borzalmasabb következményei is lehettek volna, amennyiben a halak eljutnak a feljebb elhelyezkedő belső szervekbe. A férfi továbbra is erős fájdalmakkal küzd, de minden bizonnyal teljesen fel fog épülni.

Hogyan maradhattak életben a halak a férfi beleiben? A mandzsucsík egy olyan halfaj, amely képes a túlélésre minimális vízmennyiségben is – gyomrában ugyanis elraktározza az oxigént. Emellett pedig nyálkahártyát képesek képezni, ami megvédi őket a kiszáradástól. Abban is kitűnnek, hogy képesek megkülönböztetni a légköri nyomást, amire gyors úszással reagálnak. Alakjukban az angolnára hasonlítanak, méretben elérhetik a 30 centimétert is.

The Sun/para