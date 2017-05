ŐRÜLET: Eltorlaszolták az útjukat, majd lövések dördültek!

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a 37 éves Štefan és 31 éves párja, Dana a késmárki járásbeli Holumnica és Jurské községek között haladtak a kocsijukkal, amikor meg kellett állniuk, mert az úton előttük szikladarabok voltak. Štefan kiszállt, és elkezdte odébb rakni a sziklákat, ekkor hallatszott az első lövés. Ez el is találta a férfit, de azonnal jött a következő, amellyel pedig a nőt vették célba, és ez is talált - számolt be az esetről a Nový Čas.

A férfi beugrott az autóba, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. Nem sokkal odébb azonban balesetet szenvedtek.

A rendőrök kiérkezésekor a nő magánál volt, és a Joj TV közlése szerint állítólag csak azt hajtogatta, hogy robbanást hallott.

A mentők mindkettejüket a poprádi kórházba szállították. A nő a mellkasán és a kezén sérült meg súlyosan, a férfi kritikus állapotban volt, ugyancsak a mellkasán ért lövés miatt, amely valószínűleg megsebesítette valamely belső szerveit is. Andrej Hirjak mentőszolgálati szóvivő elárulta, hogy a férfit lélegeztetőgépre kapcsolták, mikor behozták.

A férfit megoperálták, de továbbra is súlyos az állapota, a nő már túl van az életveszélyen.

A rendőrség hallgat az esetről. Jana Migaľová eperjesi kerületi rendőri szóvivő csak annyit közölt, hogy az eset súlyosságára való tekintettel, és az akadálytalan nyomozás érdekében részleteket nem árulnak el és nem nyilatkoznak az ügyben.

