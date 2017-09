Négy férfi erőszakolt meg egy fiatal nőt a közkedvelt olasz tengerparton

Az megdöbbentő eset még múlt hét szombaton történt. A lengyel turistákra négy afrikai menekült támadt rá.

Sajtóértesülések szerint, a férfit annyira összeverték, hogy elveszítette az eszméletét, ezután kirabolták, majd egymás után megerőszakolták a barátnőjét. A mentőket és a rendőrséget járókelők értesítették, akik rátaláltak a párra. Az olasz rendőrség brutálisnak és bestiálisnak minősítette az esetet, az elkövetőket még keresik.

Egy héten belül három nemi erőszak is történt a biztonságosnak gondolt strand homokjában. Olasz és lengyel politikusok is kemény hangon nyilatkoztak az esettel kapcsolatban. Matteo Salvini, az Északi Liga vezetője szerint ilyen esetekben kevés a börtönbüntetés, kémiai kasztrálást is kellene alkalmazni.

Patryk Jaki, lengyel miniszterhelyettes Twitter-bejegyzésben fakadt ki halálbüntetést emlegetve, illetve azt, hogy a tetteseknek hasonló kínokat kellene átélniük, mint áldozataiknak.

24.hu/Origo