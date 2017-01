Másik fiát is megölhette a nő, aki kidobta gyermekét az ötödik emeletről

Elsőszülött fiának halála miatt újfent bíróság elé kell állnia egy lévai nőnek, aki jelenleg is börtönbüntetését tölti, mivel másik fiát, Jožkót, kidobta az ötödik emeleti lakás ablakán. Most úgy tűnik, hogy a nőnek Patrik halálához is köze lehet, aki még egy hónapot sem élt.