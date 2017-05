Kegyetlenül kínozta feleségét a férfi – akár nyolc évet is kaphat

A férfi hetente többször is megkínozta feleségét: szidalmazta, állandóan azzal fenyegette, hogy baltával, vagy egy konyhakéssel végez vele. Emellett többször is a hajánál fogva húzta, a földre lökte, majd megpofozta és a hátát verte. A férfi többször is közösülésre kényszerítette a nőt, és ha ellenkezett, akkor megverte.

A férfi a gyerekeivel együtt elkergette a nőt a házból, miközben azzal fenyegette, hogy megöli. A megrémült nő a rokonaihoz menekült.

„A férfi általában az éjszakai órákban követte el erőszakos cselekedeteit. A rendőrség őrizetbe vette a vádlottat, a nyomozók pedig kérvényezni fogják a férfi őrizetbe vételét. A vádlott visszaesőnek számít, ugyanis a múltban már többször is megbüntették. A legutóbb elkövetett bűncselekményért akár 3-tól 8 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik” – tájékoztatott Petra Kováčiková rendőrségi szóvivő.

