Felesége levágott fejével sétálgatott az utcán a férj

A 38 éves Narayan Singh majdnem 10 kilométert gyalogolt a földjétől a rendőrségig az indiai Ghareliben. Mint kiderült, felesége, a 28 éves Sarita épp a szeretőjével szexelt a férje földjén, amikor Singh rajtakapta őket. Erre dühbe gurult és levágta a nő fejét.

A rendőrségen elmondta, hogy már kétszer is figyelmeztette a feleségét, hogy meg fogja ölni, ha nem fejezi be a viszonyt a férfival, de a nő nem volt hajlandó rá. Ezért meg kellett halnia. Singh jelenleg előzetesben van, és a tárgyalásig már nem is kerülhet szabadlábra.



24.hu