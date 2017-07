Feladta magát az évtized legperverzebb magyarországi őrültje

Fotó: nyugat.hu

Na nem ám csak úgy önszántából, hanem azért, mert a hét elején rajtakapták, ahogy pucéran egy blökit kényeztet.

Ahogy a nyugat.hu megírta, csak „Madártejesnek” nevezték egymás között a kutyaotthonban azt az ismeretlent, aki már több alkalommal is betört a Gencsapáti Kutyaparadicsomba és minden esetben madártejes dobozok maradtak utána. A tejterméket arra használta, hogy az ebek hímtagját azzal sikosítsa, majd azt tutujgatás szándékával a szájába vegye.

Addig járt a köcsög a kútra, amíg most hétfőn a menhely munkatársa le nem buktatta őt, rögtön értesítve a hatóságokat is. A rendőrök nem bíztak semmit a véletlenre, perverzgyűlölő vérebbel érkeztek a helyszínre, és üldözőbe is vették a meztelenül menekülő férfit. Az viszont a kiszimatolását meggátolandó még egy trágyadombban is meghempergőzött, végül a zuhogó esőben nyoma veszett a kukoricásban.

Bár kereket oldott az ebmolesztáló, de a zsaruk megtalálták a férfi autóját, abban meg a nadrágját, benne az irataival.

A portál információi szerint az illető megválogatta a kutya-szexpartnereit: igazi nősténygyűlölőként a szukákat egy doronggal ütlegelte, a kanok közül pedig azokat választotta ki, akik megálltak neki. Legalábbis erre következtetnek az ebek korábbi sérüléseiből. A zoofil férfit állatkínzással vádolhatják.

nyugat.hu/sp