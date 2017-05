A falhoz csapkodta három hónapos kisfiát az apa, a gyerek meghalt

A szörnyű tragédia az angliai Dorsetben történt. Robert Hinz gyermekgyilkosság vádjával állt bíróság elé, miután dühében felkapta kisfiát, majd több alkalommal a falhoz csapta. A gyermeket kórházba szállították, de másnap életét vesztette.

A férfit életfogytiglanra ítélték, 21 év letöltendővel. A rendőrség jelenleg is nyomoz az ügyben, mert meg akarják állapítani, hogy az anya felelőtlensége is közrejátszhatott-e a kisfiú halálában. A halottvizsgálat során kiderült, hogy a gyermek súlyos fejsérüléseket szenvedett, azonban több külsérelmi nyomot is találtak rajta.

24.hu