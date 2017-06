DRÁMA: Holtan találtak egy férfit a lakásán, felesége kritikus állapotban volt

„Minden bizonnyal önmagukban tehettek kárt. Egy nő jelentkezett a segélyhívón, miszerint 63 éves férje súlyosan megsérült. Ezután megszakadt a kapcsolat közte és az operátor közt“ – tájékoztatott Igor Krupa, a mentősök szóvivője.

Mivel a nő nem jelentette be, hogy melyik városba is kér segítséget, így az operátor azonnal értesítette a rendőrséget, akik a telefonhívás alapján be tudták azonosítani a helyzetét.

A nőt eszméletlen állapotban találták, de sikerült megmenteniük az életét – jelenleg kritikus állapotban ápolják a kórházban. A rendőrség vizsgálja, hogy pontosan mi történhetett a házaspár között.

Krupa elmondása szerint a férfi csuklóján mély seb volt, a vérveszteség miatt már nem tudták megmenteni az életét.

noviny.sk/para