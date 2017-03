BRUTÁLIS: Ezer férfi erőszakolta meg két év alatt a 14 éves korában elrabolt lányt

Fotó: Youtube

„Ennek a gyermeknek ép ésszel felfoghatatlan dolgokat kellett átélnia, volt, amikor nála kétszer, háromszor vagy akár négyszer idősebbekkel kellett együtt lennie”- mondta a sajtónak Nadeem Bezar, az áldozat jogi képviselője.

A nyomozásból az is kiderült, hogy a Roosevelt Inn Motel dolgozói végig tudtak arról, hogy milyen szörnyűség folyik a falak között, a most 17 éves lány így vendéglátóipari egységet is hatalmas kártérítésre perli.

A vádiratból az is kiderült, hogy a 14 éves lány alkalmanként 50 dollárt kapott, amit az embercsempészek rögtön el is vettek tőle. A beszámolók szerint az áldozatnak két év után sikerült megszöknie, ma már újra a családja körében van, megpróbálja feldolgozni a poklot, ami vele történt.

24.hu