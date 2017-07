BRUTÁL: Megkéselték, majd megerőszakolták a haldokló 18 éves lányt

A 18 éves modell, Sally Anne Bowman 2005 szeptemberében a nővérével és barátaikkal ment bulizni az angliai Croydonban. A barátját is hívta, ám összevesztek, mert hűtlenséggel vádolták egymást. A lány ezek után egyedül indult haza - ekkor támadt rá a 34 éves Mark Dixie, aki hétszer megszúrta egy késsel, majd megerőszakolta a haldokló tinit.

Mint kiderült, a férfi aznap este drogot és alkoholt is fogyasztott. Tárgyalásán tagadta, hogy ő ölte meg Sally Anne-t, csak a szexuális erőszakot ismerte el. A bíróság azonban bűnösnek találta, és 2008-ban életfogytiglant kapott, amiből legalább 34 évet le kell ülnie. A férfi most a börtönben bevallott két másik szexuális erőszakot is. Az egyiket 1987-ben, 16 évesen követte el. Augusztusban hoznak ítéletet ezekben az ügyekben.

24.hu