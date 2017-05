Bíróság elé állt a nagyanyját meggyilkoló 18 éves lány – meglepő ítélet született

Forrás: cas.sk

Az ügyész kérelmezte a gyilkossággal vádolt Lucia őrizetbe vételét. A bírónő megállapította, hogy ugyan indokolt az őrizetbe vétel elrendelése, az eset különleges helyzetére utalva azonban úgy döntött, hogy pártfogó felügyelőt helyez mellé.

A vádlottnak emellett megtiltották, hogy alkoholt fogyasszon, illetve külföldre sem utazhat. A bírónő ítélete ellen az ügyész nem fellebbezett. Milan Cisarik, az ügyészség szóvivőjének tájékoztatása szerint a vádlott szabadlábon védekezhet.

Az esettel a belügyminisztérium felügyelősége is foglalkozik. A szemtanúk ugyanis azt állítják, hogy, ha a rendőrök időben közbeléptek volna, akkor az idős nő még most is élne. A járőrök ugyanis minden bizonnyal nem vették észre a lány sikoltozását, aki apja öngyilkossága után azzal fenyegetőzött, hogy megöli a nagyanyját.

A 18 éves Lucia szombaton reggel 8 óra körül késelte meg 80 éves nagyanyját, miután egy vita hevében 40 éves édesapja kiugrott az ötödik emeleti lakás ablakán. Amennyiben beigazolódik a lány bűnössége, 20-25 éves szabadságvesztésre, de akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik.

Cas.sk/para