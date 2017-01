Agyonlőttek egy magyar férfit a Fülöp-szigeteken, petárdázás miatt veszett össze a szomszédjával

A Pavia településen étermet üzemeltető áldozat helyi idő szerint hajnali fél 1 körül szólt a lakópark biztonsági őrének, hogy zavarja a szomszéd, petárdázása. Az őr ki is jött és rá is szólt a szomszédra. Később viszont az őr egy sikoltást hallott, és amikor visszament a házhoz, a szomszédot egy 45-ös kaliberű pisztollyal a kezében találta, amit el is kobzott.

Melczer holttestére csak később találtak rá.

A szomszéd beismerte, hogy lelőtte a magyar férfit, aki előtte állítása szerint megrugdosta őt a petárdázás miatt.

Index